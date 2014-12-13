Садовый выступает за проведение местных выборов в мае
Городской голова Львова и лидер партии "Объединение "Самопомич" убежден, что местные выборы нужно провести как можно скорее, поскольку все реформы, которые инициируют Правительство и парламент, будут блокироваться на местах.
Об этом он сказал в эфире "Шустер LIVE", сообщает Телеканал новостей "24".
"Надо делать все возможное и невозможное, чтобы провести местные выборы как можно скорее. Потому что все эти реформы, которые можно делать на уровне Правительства и Верховной Рады, они будут блокироваться на местах. Поскольку с одной стороны есть большая централизация, с другой, во многих городах есть недоверие", - отметил Садовый.
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Мэр Львова считает, что количество местных депутатов надо сократить втрое.
"Надо сократить количество депутатов, как минимум, в три раза. Потому что большого количества бесплатных депутатов Украина не может вынести", - добавил лидер "Самопомочи".