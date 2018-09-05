Оператор государственных лотерей М.С.Л. стал членом Ассоциации ритейлеров Украины

Компания, которая имеет 5000 пунктов продаж во всех регионах Украины присоединилась к профильному объединению игроков рынка розничной торговли.

Заместитель генерального директора М.С.Л. по сети продаж Светлана Евдокимова прокомментировала решение компании о вступлении в RAU: «Ассоциация ритейлеров Украины уже стала значимым игроком на бизнес-рынке Украины и сообществом настоящих профессионалов. Поэтому решение о вступлении компании М.С.Л. в RAU было принято довольно легко, ведь мы разделяем главную цель Ассоциации — создание цивилизованного и прозрачного бизнес-рынка в стране.

М.С.Л. уже почти полвека является лидером отечественной лотерейной отрасли. У нас есть опыт и знания, которые наработаны за эти годы. В то же время, настоящие прорывы и трансформации невозможны, если компания не изучает опыт других категорий. Наша философия — open mind. Мы открыты для всего нового и с удовольствием будем изучать опыт наших коллег. Уверена, что это будет долгосрочное и плодотворное сотрудничество, как для бизнеса, так и для рынка в целом».

Руководство и коллектив RAU приветствуют вступление компании в Ассоциацию и надеются на долгое, успешное и взаимовыгодное сотрудничество. Исполнительный директор Ассоциации ритейлеров Украины Оксана Приходько отметила: «Создание цивилизованного рынка розничной торговли невозможно без сознательного объединения усилий ключевых игроков этой сферы, профильных ассоциаций, органов государственной власти и профессионалов рынка. Поэтому мы очень рады приветствовать М.С.Л. среди членов нашей Ассоциации: это позволит консолидировать усилия и знания наших команд, создаст эффект синергии на пути к построению честных и прозрачных правил игры, придаст экспертизы нашим компаниям».

Оператор государственных лотерей М.С.Л. (www.msl.ua) — правопреемник традиций советского государственного предприятия Спортлото. Сегодня М.С.Л. имеет представительства во всех регионах Украины и более 5000 пунктов продаж. Все лотереи компании реализуются через собственную сеть современных электронных терминалов, замкнутую на центральную систему, онлайн-мониторинг которой проводится государственными контролирующими органами. В портфеле компании более 50 лотерей, имеющих лицензию Министерства финансов Украины. Наиболее известные лотерейные бренды: «Лото-Забава», «Мегалот», «ХТО ТАМ», «Спортліга», «ТІП» и «ТОП», «Спортпрогноз», многочисленные электронные мгновенные лотереи семейства «Швидкограй» и бумажные мгновенные лотереи семейства «Стирачки».

С 1993 года М.С.Л. входит в состав Европейской ассоциации государственных лотерей и тото (EL), с 2016 — в состав Всемирной Лотерейной Ассоциации (The World Lottery Association, WLA).

Лотерейный оператор М.С.Л. единственный в Украине получил два «Сертификата соответствия стандартам ответственной игры» от EL.