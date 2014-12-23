В МВД назвали взрыв железнодорожного моста в Мариуполе терактом

Об этом сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью была совершена дерзкая попытка дестабилизировать порядок в Мариуполе. В 1.45 был взорван железнодорожный мост на 1260 км в районе Мухино, через реку Кальчик», - написал он.

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«Будем делать все возможное для восстановления транспортного сообщения. Принимаются все необходимые меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного теракта», - добавил Аброськин.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва повреждено опору моста. Движение поездов в район железнодорожного вокзала и морского торгового порта временно прекращено. Жертв нет.