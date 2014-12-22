В "Айдаре" объяснили конфликт на Бориспольской трассе: водитель вклинился в колонну с "грузом 200"

Сегодня в сети активно распространяют видео, на котором бойцы "Айдара" совершили беспредел на трассе Борисполь-Киев. Они заняли все четыре полосы движения и не пропускали водителя, передает ТСН.ua.

В описании к видео, которое выложили на YouTube, было указано, что "айдаровцы" даже ударили водителя, когда заставили его остановиться.

Однако, в пресс-службе батальона "Айдар" избиение опровергают, хотя конфликт бойцов с водителем подтверждают. По их словам, "гражданскому" водителю не стоило вклиниваться в похоронную процессию.

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"Возможно ребята не совсем правильно поступили, в грубой форме объяснили. Ребята сопровождали груз-200 и пытались выдержать колонну. Насколько мы знаем, против этических правил влезать в колонну, которая сопровождает груз. Там везде были указатели, надписи "груз-200"", - пояснили в пресс-службе "Айдара".

Отметим, за беспредел на трассе Киев - Борисполь уже открыто уголовное производство. Как сообщается, мужчина, который был за рулем "гражданского" авто, обратился в милицию с заявлением о факте избиения.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение). Сейчас потерпевшему предоставлено направление на экспертизу для установления степени нанесения телесных повреждений. Досудебное расследование продолжается.