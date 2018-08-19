На Киевщине задержали ранее выдворенного из Украины "вора в законе" Дато Агджабединского (фото)

На данный момент в Украине прячутся такие "воры в законе", как "Нодар Руставский", "Антимос", "Паата Кутаиский", "Лаша Сван"и"Куцу".

В Киевской области правоохранители повторно задержали "вора в законе" по прозвищу Дато Агджабединский.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

"Вчера вечером сотрудники полиции Киевской области задержали "вора в законе", 1985 г.р., криминальное прозвище Дато Агджабединский. Этот "турист" задерживался и ранее правоохранителями Киева и Львова в мае текущего года и по нему уже принималось решение о выдворении с территории Украины с запретом въезда на 3 года", - написал Аброськин.

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Он добавил, что в Украине находятся и другие "воры в законе" и правоохранители сделают все возможное, чтобы выдворить их за пределы государства.

"Он здесь такой не один исполнитель задач ФСБ: где-то прячутся такие гастролеры, как "Нодар Руставский", "Антимос", "Паата Кутаиский", "Лаша Сван", "Куцу" и другие", - добавил заместитель председателя Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, в Украине действуют от 80 до 100 «воров в законе».