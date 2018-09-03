В Харькове из-за снаряда времен Второй мировой войны из школы эвакуировали 555 человек

Работники взрывотехнического управления харьковской полиции изъяли опасную находку и вывезли ее для дальнейшего уничтожения за пределы города.

В Харькове из-за обнаруженного снаряда времен Второй мировой войны из школы эвакуировали 555 человек.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Московский отдел полиции 3 сентября около 9:55.

По сведениям полиции, снаряд времен Второй мировой войны калибра 45 мм был обнаружен на улице Тюринской.

Работники полиции эвакуировали с места происшествия 555 граждан, в том числе 235 учеников.

Работники взрывотехнического управления харьковской полиции изъяли опасную находку и вывезли ее для дальнейшего уничтожения за пределы города.

Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Сейчас полицейские устанавливают, при каких обстоятельствах снаряд попал на пришкольную территорию.