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В Харькове из-за снаряда времен Второй мировой войны из школы эвакуировали 555 человек

14:03, 03 сентября 2018
Общество
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Работники полиции эвакуировали с места происшествия 555 граждан, в том числе 235 учеников \ фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Московский отдел полиции 3 сентября около 9:55.

По сведениям полиции, снаряд времен Второй мировой войны калибра 45 мм был обнаружен на улице Тюринской.

Работники полиции эвакуировали с места происшествия 555 граждан, в том числе 235 учеников.

Работники взрывотехнического управления харьковской полиции изъяли опасную находку и вывезли ее для дальнейшего уничтожения за пределы города.

Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Сейчас полицейские устанавливают, при каких обстоятельствах снаряд попал на пришкольную территорию.

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Теги: #школа#Харьков#снаряды