Друг Украины и безжалостный критик Путина: кто такой сенатор Джон Маккейн

Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года в США. Американский сенатор был ярым противником аннексии Крыма и выступал против политики Путина.

На 82-году жизни в результате продолжительной болезни скончался американский сенатор Джон Маккейн, широко известный своей поддержкой Украины и борьбе с РФ. Замечательный послужной список сенатора Джона Маккейна олицетворяет его непоколебимую приверженность делу службы США. Сын и внук выдающихся военно-морских адмиралов, сенатор Маккейн окончил Военно-морскую академию в 1958 году и служил в качестве военно-морского летчика в течение 22 лет, в том числе в Северном Вьетнаме во время войны. 26 октября 1967 года во время 23-й бомбардировочной миссии Сенатора Маккейна в Северном Вьетнаме советская ракета ударила по его самолету. Сенатор Маккейн был взят военнопленным в Ханое, где ему отказали в необходимой медицинской помощи и подвергли его пыткам. Он провел большую часть своего времени в качестве военнопленного в одиночной камере. Такое положение способствовало его вере и дружеские отношения со своими коллегами-военнопленными. Когда он был наконец освобожден и смог вернуться домой спустя годы, сенатор Маккейн продолжил службу, восстановив свой военно-морской статус. Он уволился с военно-морского флота в 1981 году. Его морские почести включают Серебряную звезду, бронзовую звезду, «Легион заслуг», «Фиолетовое сердце» и «Летный крест». Читайте такжеТрамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Маккейна Сенатор Маккейн был избран в Палату представителей США из Аризоны в 1982 году и избран в Сенат Соединенных Штатов в 1986 году. Он был кандидатом от Республиканской партии на пост президента на выборах 2008 года. В течение своей карьеры сенатор Маккейн занимал пост председателя сенатских комитетов по делам индейцев, торговли, науки и транспорта, а в последнее время - вооруженных сил.

В начале 1990-х годов Маккейн, совместно с другим ветераном вьетнамской войны, сенатором Джоном Керри, занимался проблемой американских военнослужащих, пропавших без вести во Вьетнаме, в связи с чем вновь неоднократно посещал эту страну. Деятельность Маккейна способствовала нормализации американо-вьетнамских отношений. В этот же период наладились его отношения с Керри — ранее Маккейн воспринимал его резко негативно из-за участия Керри в антивоенном движении после возвращения из Вьетнама.

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Сторонник войны в Ираке, Маккейн, однако, выступил в 2005 году с законодательной инициативой, которая запрещала негуманное обращение с заключёнными, включая находящихся в тюрьме в Гуантанамо. Свою роль в такой позиции Маккейна сыграл его собственный опыт военнопленного. «Поправка Маккейна» была принята Сенатом, а президент Буш, первоначально не исключавший возможности применения вето, в декабре 2005 года всё же подписал соответствующий закон.

В 2005 Маккейн и сенатор Джозеф Либерман внесли в сенат проект резолюции с требованием приостановить членство России в «большой восьмёрке». В том же году стал одним из инициаторов принятия сенатом резолюции с обвинением российских властей в том, что судебный процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым был «политически мотивированным». Требование исключить Россию из G8 Маккейн высказывал и в дальнейшем.

"Сегодня мы видим Россию, возглавляемую кликой бывших разведчиков. Они пытаются запугать своих демократических соседей, таких как Грузия, пытаются играть на зависимости Европы от российских нефти и газа. Нужно пересмотреть западный взгляд на реваншистскую Россию. Для начала нужно расширить G8 и включить в неё лидирующие рыночные демократии — Бразилию и Индию, а также исключить Россию", - заявил политик.

После введения в 2014 года правительством США санкций против России неоднократно требовал их ужесточения и расширения. В январе 2017 года вкупе с сенаторами Кардином, Менендесом и ещё 7-ю от обеих основных партий внёс законопроект (в форме поправки в законопроект о применении ограничительных мер в отношении Ирана) о введении против России всеобъемлющих санкций в связи с попытками влияния на выборы 2016 года. Законопроект был одобрен Сенатом в июне 2017 года.

20 марта 2014 года Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало список санкций в отношении представителей США, в ответ на санкционные меры против ряда российских официальных лиц в ответ на «аннексию Крыма Российской Федерацией». В список вошло девять граждан США, в том числе Джон Маккейн. Ему закрыт въезд на территорию Российской Федерации. В ответ Джон Маккейн иронично посмеялся над российскими санкциями: «По всей видимости, мне не удастся провести весенние каникулы в Сибири, мои акции Газпрома пропали, а мой тайный банковский счёт в Москве заморожен. Тем не менее, я никогда не прекращу усилий в поддержку свободы, независимости и территориальной целостности Украины, включая Крым».

За несколько дней до этого Маккейн заявил: «Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной».

22 января 2015 года Маккейн призвал президента Барака Обаму предоставить Украине летальное оружие.

Вскоре после возвращения Маккейна из плена он разошёлся с женой, которая ещё в 1969 году попала в тяжёлую автокатастрофу, после чего в значительной степени утратила привлекательность. Маккейн взял ответственность за крушение своего первого брака на себя; позднее он писал о своём собственном эгоизме и незрелости того времени и о том, что он не может избежать признания своей вины, ссылаясь на свой вьетнамский плен. 2 апреля 1980 года супруги официально развелись; при этом Маккейн оставил своей бывшей супруге дома в Виргинии и Флориде, а также продолжал финансировать её лечение.

Уже 17 мая 1980 года он вступил в новый брак с Синди Лу Хенсли, преподавательницей из Финикса, штат Аризона и дочерью местного крупного бизнесмена Джеймса Уиллиса Хенсли (жена унаследовала огромную компанию, торгующую пивом).

В июле 2017 года у Маккейна диагностировали неизлечимую форму рака мозга. В августе 2018-го американские СМИ сообщили, что после года борьбы сенатор решил отказаться от дальнейшего лечения. У политика остались жена, семь детей и пять внуков.