Лобода возмутилась, что в "Монако" ее назвали "русской певицей"
14:21, 28 августа 2018Общество
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Оказалось, что журнал "Монако и Лазурный берег" спутал понятия "русская" и "русскоязычная" певица.
Лобода опровергла информацию / Instagram Светлана Лобода
Издание "Монако" допустило ошибку, пишет пресс-служба Лободы.
Оказалось, что журнал "Монако и Лазурный берег" спутал понятия "русская" и "русскоязычная" певица.
Напомним, Лобода в патриотических штанах разгневала россиян.
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