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Лобода возмутилась, что в "Монако" ее назвали "русской певицей"

14:21, 28 августа 2018
Общество
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Лобода опровергла информацию / Instagram Светлана Лобода

Оказалось, что журнал "Монако и Лазурный берег" спутал понятия "русская" и "русскоязычная" певица.

Напомним, Лобода в патриотических штанах разгневала россиян.

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Теги: #Лобода