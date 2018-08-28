Лобода возмутилась, что в "Монако" ее назвали "русской певицей"

Оказалось, что журнал "Монако и Лазурный берег" спутал понятия "русская" и "русскоязычная" певица.

Издание "Монако" допустило ошибку, пишет пресс-служба Лободы. Оказалось, что журнал "Монако и Лазурный берег" спутал понятия "русская" и "русскоязычная" певица. Напомним, Лобода в патриотических штанах разгневала россиян.

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