Польское издание исправило на своем сайте карту Европы, на которой обозначило Крым как территорию РФ

Посольство Украины в Польше сообщило, что сотрудники издания Przegląd Sportowy извинились и заверили, что допустили «непреднамеренную графическую ошибку».

Польское спортивное интернет-издание Przegląd Sportowy исправило на своем сайте публикацию, содержащую изображение карты Европы, на которой Крымский полуостров был обозначен как территория РФ.

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Об этом посольство Украины в Польше информирует на своей странице в Facebook. «После вмешательства посольства редакция польского спортивного интернет-издания Przegląd Sportowy удалила со своего сайта публикацию, содержащую изображения карты Европы, на которой Крымский полуостров был обозначен как территория России», - сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники издания извинились и заверили посольство Украины в Польше, что допустили «непреднамеренную графическую ошибку».

«Это однозначно не было целенаправленное действие», - цитирует диппредставительство слова главного редактора издания Пшемислава Рудзки.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Przegląd Sportowy обнародовало карту Европы, на которой украинский полуостров Крым был изображен как часть России.

В опубликованной на сайте издания карте было показано, какие клубы вошли в групповой этап Лиги Чемпионов и какие страны они представляют. На этой карте Крым был обозначен таким же цветом, как и Россия. Материковая часть Украины на этой карте была изображена другим оттенком красного.