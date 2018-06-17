Американские «врули» на службе российской пропаганды

Российский телевизор не отдыхает. Изо дня в день на протяжении нескольких лет Россия пытается убедить себя и других, что не было аннексии Крыма, а было добровольное «возращение» в родную гавань. Уже и мост пристроили к украинскому полуострову, но до сих пор мнение любого иностранца, желательно, из стран Запада, который что-то «споет» про «честный референдум», может стать всероссийской новостью. Для такой роли, например, подойдет даже депутат из немецкого села Квакенбрюк. Поскольку это уже позволяет слепить новость на тему «прозрения в Германии».

Но на днях произошло событие, которое иначе как джекпот для российских пропагандистов интерпретировать нельзя. Американское издание Buzzfeed, со ссылкой на источники, сообщило, что во время закрытых переговоров на встрече G7 Трамп заявил, что Крым российский потому, что там разговаривают по-русски. Шах и мат!

В российском телевизоре эхом мгновенно отозвалось «Трамнаш», а Buzzfeed - венец объективности американской журналистики.

Однако это издание далеко не в первый раз пишет о России и далеко не всегда его публикации вызывают в РФ щенячий восторг.

К примеру, совсем недавно Buzzfeed клеймили на сайте МИД России за статьи о российском вмешательстве в американские выборы. Спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выступила в качестве стенобитного орудия на линии фронта с американскими создателями фейков. Еще в ноябре 2017 года она называла журналистов Buzzfeed «врулями», написавшими «очередную милую фальшивку». «Работающий промокашкой у своих кляксодателей сайт Buzzfeed снова выдал…», - возмущалась тогда Мария Владимировна.

В топку российской машины «справедливости и правоты» бросается любое сырье. Ведь главное - это «правильная интерпретация»

Время идет, Buzzfed полностью реабилитирован, и его коллектив в полном составе может претендовать на звание заслуженных журналистов России. А все почему? В топку российской машины «справедливости и правоты» бросается любое сырье. Ведь главное - это «правильная интерпретация».

Если, например, Стокгольмский арбитраж постановил, что именно «Газпром» должен деньги Украине, то это решение объявляется политическим, а если речь идет об Олеге Сенцове, то российский суд становится честнее и гуманнее советского.

Российские эксперты уже все объяснили: Трамп признал «воссоединение». На самом деле, публично он, как и прежде, обвиняет во всем «попередника» - Обаму, которого не уважал Путин. Трамп часто говорит, что Барак боялся перейти красную линию с русскими, а он - Трамп - не такой. Вопрос о том, мог бы что-то подобное выдать Дональд, известный своей особой логикой? Мог.

Правда, после каждой «пророссийской» реплики Вашингтон почему-то выкатывает все новые и новые санкции для Кремля.

После каждой «пророссийской» реплики Вашингтон почему-то выкатывает все новые и новые санкции для Кремля

В России уже даже проводят такую аналогию, мол, Белый дом не признает де-юре, но признает де-факто аннексию Крыма, как в советские годы было со странами Балтии. Их «воссоединение» с Советским Союзом Вашингтон не признавал никогда, вплоть до самой большой «геополитической катастрофы». Только, в конечном счете, на карте мира появилось три независимых страны. И почему бы чему-то подобному не случится снова, только в сценарии деоккупации полуострова?

Действительно, иногда создается впечатление, что действующий президент США тоже хочет посоревноваться в забеге на звание «главного альфа-самца» планеты. И в этом соревновании ему точно не надо забывать, что если Крым «российский», потому что там говорят по-русски, то и Брайтон Бич тоже российский, а сами США - это Великобритания, ведь за столько столетий в Новом свете так и не отказались от английской речи.

Buzzfeed еще приписывает Трампу слова о коррупции в Украине, однако, в том числе под напором его подчиненных, у нас, несмотря на все «зрады», приняли закон об Антикоррупционном суде. Но самое главное, США и Великобритания остаются гарантами суверенитета Украины. Не хотелось бы, чтобы слово и подпись президента США стала синонимами лицемерия, как слова его российского коллеги.

Потому как только в Кремле могли придумать такой «хитрый ход»: спорить за мировое господство с США, а стрелять в украинцев.

Роман Цимбалюк