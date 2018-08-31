Валентин Резниченко: Впервые Днепр и Запорожье соединены автодорогой европейского уровня

Трассу государственного значения Н-08 построили в 1980-х годах. За эти годы она стала почти непригодной к использованию и ни разу не подвергалась капитальному ремонту, хотя каждый день по ней передвигались около 12 тысяч автомобилей в сутки.

«Это не Европа и не Америка. Добро пожаловать проехаться по трассе Днепр-Запорожье - отныне дорога отвечает европейским стандартам. Первый в истории капремонт этой автомагистрали национального значения - на стадии завершения. Дорога уже с добротным покрытием. Уже нанесена разметка. Сейчас ставят отбойники», - сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Трассу государственного значения Н-08 построили в 1980-х годах. За эти годы она стала почти непригодной к использованию и ни разу не подвергалась капитальному ремонту, хотя каждый день по ней передвигались около 12 тысяч автомобилей в сутки.

Днепропетровская облгосадминистрация совместно с Укравтодором начала ремонт трассы до границы с Запорожской областью в 2017 году, и сейчас около 40 км магистрали в обе стороны уже с качественным покрытием, которое соответствует европейским стандартам.

В своем Facebook Резниченко обнародовал видео новой дороги и сообщил, что толщина покрытия на дороге составляет 17 сантиметров (12 сантиметров - выравнивающий слой, 5 сантиметров - щебеночно-мастичный асфальтобетон). Уже нанесена разметка, сейчас идет установка колесоотбойного бруса.

От начала капитального ремонта до его завершения прошел ровно год.

Впервые за годы Независимости страны два областных центра Днепр и Запорожье соединила идеально ровная трасса европейского уровня.

Кроме того, на окружной дороге в сторону Запорожья построен и введен в эксплуатацию мост. Раньше выезд из Днепра в этом направлении пролегал через технологическую дорогу в поле.

«Капремонт дорог в пределах населенных пунктов, так же как и автомагистралей национального значения, - одна из главных задач, поставленных Президентом Украины Петром Порошенко перед Днепропетровской ОГА. Второй год подряд, километр за километром, на Днепропетровщине упорядочиваются трассы на запорожском, донецком, полтавском и криворожском направлениях», - отметил Резниченко.

Всего Днепропетровская ОГА реализует около 350 инфраструктурных проектов: идет ремонт и строительство дорог, детских садов, школ, больниц, водопроводов. Общий бюджет области на эти проекты составил рекордные 3 млрд гривен.