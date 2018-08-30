В Украину не пустили пропагандистские книги РФ, которые хотели ввезти для расшатывания ситуации перед выборами

Пропагандистскую литературу сначала должны были накопить в Украине, а распространять весной 2019 года с целью дестабилизации политической ситуации в Украине.

В Житомирской области перекрыт канал перемещения в Украину пропагандистской литературы из России через границу с Беларусью.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Согласно сообщению, сегодня в Житомирской области офицерами внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы разоблачили канал перемещения на территорию Украины книжной продукции пропагандистского характера российского производства, которая запрещена для ввоза в нашу страну. При этом, чтобы переместить продукцию в Украину, нарушитель попытался подкупить сотрудников пограничного ведомства.

«Схемы перемещения и реализации пропагандистских книжек причастны несколько человек. Закупка литературы российского производства осуществлялась на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, а переправлять в Украину ее планировали исключительно через украинско-белорусский участок», - уточнили в пограничном ведомстве.

По данным ГПСУ, реализация литературы должна осуществляться через сеть точек продаж книжной продукции.

«Задержанная продукция имеет пропагандистскую направленность, в частности, раскрывает военную тематику, пропагандирует коммунистические ценности и советскую идеологию, социальный строй и преимущества «федеративного» государственного устройства, которые согласно законодательству Украины запрещены для распространения и использования на территории Украины», - сказано в сообщении.

По информации правоохранителей, эту литературу сначала должны были накопить в Украине, а распространять ее планировали весной 2019 года с целью дестабилизации политической ситуации в Украине.

Как уточнили УНИАН в военной прокуратуре Житомирского гарнизона, задержанным, который пытался подкупить пограничников, оказался гражданин Украины. Он предложил инструктору отдела пограничной службы «Иванков» Житомирского пограничного отряда 1,6 тыс. грн взятки за нефиксацию превышение установленной нормы для перевозки книжной продукции и во избежание ее декларирования.

По информации прокуратуры, мужчина пытался перевезти через государственную границу более 590 килограммов военной литературы российского происхождения. Его задержали около часа ночи во время передачи соответствующей суммы инспектору.

По данному факту открыто уголовное производство. Расследование дела продолжается.