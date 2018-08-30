Украинский боксер разгневал соцсети постом со словами "Украина + Россия = дружба" (фото)

Пользователям соцсети не понравился пост Редкача, они возмущены словами о дружбе Украины и России.

Украинского боксера Ивана Редкача раскритиковали за пост в Instagram, где было написано "Украина + Россия = дружба".

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Так, спортсмен сделал совместное фото с россиянином Денисом Лебедевым и написал под ним: "В дружбе надо учиться быть человеком. И хотя никто не застрахован от ошибок, главное - уметь их замечать в себе. Удачи тебе в бою: ты чемпион, мой друг. Украина + Россия = дружба". Эта фраза вызвала у пользователей негатив.

Ранее сеть разгневал популярный российский журналист и блогер Юрий Дудь, который заявил, что "россияне и украинцы - братья навек".