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Украинский боксер разгневал соцсети постом со словами "Украина + Россия = дружба" (фото)

12:13, 30 августа 2018
Общество
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На слова Редкача отреагировали негативно / фото instagram.com/ivan_redkach_11

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Так, спортсмен сделал совместное фото с россиянином Денисом Лебедевым и написал под ним: "В дружбе надо учиться быть человеком. И хотя никто не застрахован от ошибок, главное - уметь их замечать в себе. Удачи тебе в бою: ты чемпион, мой друг. Украина + Россия = дружба". Эта фраза вызвала у пользователей негатив.

Ранее сеть разгневал популярный российский журналист и блогер Юрий Дудь, который заявил, что "россияне и украинцы - братья навек".

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Теги: #Украина#Росія#Иван Редкач