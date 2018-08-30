Украинский боксер разгневал соцсети постом со словами "Украина + Россия = дружба" (фото)
Украинского боксера Ивана Редкача раскритиковали за пост в Instagram, где было написано "Украина + Россия = дружба".
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Так, спортсмен сделал совместное фото с россиянином Денисом Лебедевым и написал под ним: "В дружбе надо учиться быть человеком. И хотя никто не застрахован от ошибок, главное - уметь их замечать в себе. Удачи тебе в бою: ты чемпион, мой друг. Украина + Россия = дружба". Эта фраза вызвала у пользователей негатив.
Ранее сеть разгневал популярный российский журналист и блогер Юрий Дудь, который заявил, что "россияне и украинцы - братья навек".
Каждый человек на своем жизненном пути хочет и стремится обрести счастье. И каждый вкладывает в это слово свое понимание. Но, наверное, никто не будет спорить, что одной из важных составляющих счастья является дружба. Правда, настоящая дружба, как и настоящая любовь, явление достаточно редкое. А цитата Марлен Дитрих даже гласит, что дружба объединяет людей куда сильнее, чем любовь. Доверие, терпение и взаимность – вот на чем основываются по-настоящему дружеские отношения. И цитаты о дружбе вам это докажут. В дружбе надо учится быть человеком. И хотя никто не застрахованное от ошибок, главное - уметь их замечать в себе.!!! @denislebedev_official УДАЧИ ТЕБЕ В БОЮ :ТЫ ЧЕМПИОН Мои друг 🇺🇦+🇷🇺=ДРУЖБА 🤞🏽