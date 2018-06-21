"Братья навек": Юрий Дудь разгневал сеть словами об украинцах и россиянах

Юрий Дудь назвал граждан Украины и России "братьями навек".

Популярный российский журналист и блогер Юрий Дудь заявил, что "русские и украинцы - братья навек".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав сделанное в Москве фото с парнем в футболке, на которой было изображено рукопожатие России и Украины.

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"Просто человек в футболке на улицах Москвы. Понимаю, как много между нами сложного, но все равно напомню: русские и украинцы - братья навек", - написал он.

Данный пост разозлил пользователей сети, которые напомнили ему о преступлениях России против Украины: "Братья, это когда аннексия Крыма? А "много сложного" - это свыше десяти тысяч людей убитых на Донбассе?", "Много сложного" - это украденный Крым и 10 тысяч смертей от ваших рук. Никогда мы не будем братьями", "Братья, которые воткнули нож в спину", "Ага, особенно, когда от рук "братьев" умирают пацаны с которыми играл в футбол в школе".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Украина имеют общее будущее, несмотря на нынешние проблемы между двумя странами.