На Харьковщине зарегистрировано около 120 тысяч переселенцев с Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил журналистам врио заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации Вадим Глушко.

«На сегодняшний момент, по нашим данным, около 120 тысяч только официально зарегистрированных лиц проживают на территории Харьковской области, по неофициальным данным – около 250 тысяч», - сказал Глушко.

По его словам, по состоянию на 17 декабря органы социальной защиты взяли на учет и выдали справки около 83 тысячам переселенцев.

В свою очередь начальник Регионального штаба по предоставлению помощи переселенцам из зоны АТО, первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украину в Харьковской области Александр Волобуев сообщил, что более 37 тыс. переселенцев размещены в местах, предоставленных штабом. Свободными остаются 357 мест для проживания. В центр по трудоустройству обратились 2,5 тыс. человек, трудоустроены 524.

По его словам, Южная железная дорога за время проведения АТО в своих гостиницах бесплатно поселила 12,7 тыс. женщин с детьми, «Укрзализница» предоставила около 2 тыс. бесплатных билетов переселенцам, которые из Харькова выехали вглубь страны.

Заместитель директора Департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Татьяна Ермилина сообщила, что на сегодняшний день за материальной помощью для покрытия жилищно-коммунальных расходов обратились 22 тыс. семей переселенцев, уже выплачен 21 млн грн, которые получили 14 тыс. семей. «Предусмотрено бюджетом на эту выплату 31 млн грн для Харьковской области», - отметила она.

Ермилина отметила, что за социальными выплатами обратились 6,7 тыс. граждан, помощь выплачивается 6,5 тыс. граждан. 68,2 тыс. переселенцев получают пенсию в Харьковской области.

Она отметила, что Международная организация по миграции готова по упрощенной схеме выдать 5,5 тысячам семей по 235 евро. По информации Ермилиной, выплаты будут проведены в ближайшее время, но пока не начались.

Читайте такжеПереселенцам из Крыма и Донбасса разрешили заселяться в нежилые здания КиеваЗаместитель директора Департамента социальной защиты населения Харьковской ОГА также сообщила, что социальную помощь прекратили выплачивать переселенцам из Донецкой и Луганской областей, которые не проживали по указанным адресам в Харьковской области.

«У нас было поручение премьер-министра создать комиссии, туда входила служба миграции, сотрудники МВД, наши сотрудники. Мы выходили по адресу, который человек указывал, но соседи или хозяин жилья подписывали акт, что такой здесь не проживает. Таким образом, по области это около 100 человек, кому после составления акта выплаты прекращались», - сказала Ермилина.

В свою очередь Глушко отметил, что часть граждан, получив справки в Харьковской области как временно перемещенные лица, возвращаются на местожительство в зоне АТО.