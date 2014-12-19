За сутки погибли пять украинских военных, семь - ранены

13:13, 19 декабря 2014
Общество
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Украина за сутки потеряла пять военнослужащих.

REUTERS

За последние сутки в зоне АТО погибли пять украинских военнослужащих, семь - получили ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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"За последние сутки мы потеряли 5 украинских военнослужащих, 7 - получили ранения", - сказал он.

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