За сутки погибли пять украинских военных, семь - ранены

За последние сутки в зоне АТО погибли пять украинских военнослужащих, семь - получили ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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"За последние сутки мы потеряли 5 украинских военнослужащих, 7 - получили ранения", - сказал он.