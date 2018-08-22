Вечером центр Киева может снова застыть в пробках из-за репетиции парада (видео)

Центр Киева, часть проспекта Победы и часть Подола в связи с подготовкой к параду будут перекрыты.

Сегодня вечером на столичном Крещатике состоится генеральная репетиция парада ко Дню независимости Украины, центральные улицы Киева перекроют.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что сегодня личный состав выйдет на репетицию в парадной форме.

В связи с подготовкой к параду центр Киева, часть проспекта Победы и частично Подол будут перекрыты.

Как напомнили в сюжете, во время последней тренировки военных - в понедельник - город остановился в пробках. Правоохранители начали перекрывать подъезды к Крещатику еще в половине четвертого дня. Водители простаивали на дорогах по несколько часов.

Как сообщал УНИАН, в КГГА предупредили, что в центре Киева 22-24 августа будет действовать запрет на парковку из-за подготовки и празднования Дня Государственного Флага Украины и 27-й годовщины Независимости Украины.

Временно не будут функционировать парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади к Европейской площади), бульваре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Городская власть предупреждает, что 23-24 августа предусмотрены временные изменения транспортного движения в связи с праздничными мероприятиями.