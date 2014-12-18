Украинцы собираются отправить в Кремль смирительную рубашку для Путина

Пошив рубашки заказали волонтеры, а жители города в течение последней недели оставляли на ней свои пожелания, сообщает ТСН.

Сегодня рубашка с волонтерской помощью отправится на передовую в Дебальцево, где к поздравлениям российскому лидеру присоединятся бойцы кировоградского добровольческого батальона.

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