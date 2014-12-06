СМИ: Боевики утром обстреляли Дебальцево, один военный погиб

Об этом сообщает Громадське ТВ со ссылкой на Facebook Виталия Паныча.

Обстрел начался в 7:00. Один военный погиб - ранение в голову, несовместимое с жизнью.

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Информацию об обстреле подтвердил источник Громадського на месте событий.

В СНБО сегодня сообщали, что погибших за минувшие сутки не было.