СМИ: Боевики утром обстреляли Дебальцево, один военный погиб
17:41, 06 декабря 2014Политика
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Сегодня утром боевики из «Града» обстреляли Дебальцево.
Дебальцево обстреляли из "Градов" / Фото УНИАН
Об этом сообщает Громадське ТВ со ссылкой на Facebook Виталия Паныча.
Обстрел начался в 7:00. Один военный погиб - ранение в голову, несовместимое с жизнью.
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Информацию об обстреле подтвердил источник Громадського на месте событий.
В СНБО сегодня сообщали, что погибших за минувшие сутки не было.
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