Хотел сделать страну лучше и мечтал об "Альфе": коллега рассказал о погибшем в Харькове копе

Погибший был в бронежилете, однако оказался смертельно ранен из-за того, что пуля зашла сбоку, под броню.

Погибший в Харькове полицейский Дмитрий Кириенко хотел изменить государство, а также мечтал служить в "Альфе".

Как рассказал изданию «Обозреватель» знакомый погибшего полицейского Александр Ивлев, Дмитрий мечтал сделать страну лучше. "Он учился в группе, которую мы готовили по тактике. Спортсмен, земляк, окончил училище физкультуры. Учился у нас хорошо. И группа была вся хорошая, мотивированная. Все верили, что смогут изменить систему и сделать страну лучше", - рассказал Ивлев.

Он также вспоминает, что два года назад Дмитрий просил его помочь попасть в спецподразделение "Альфа".

"На первом занятии, когда знакомились, все рассказывали о своей мотивации. Именно его ответ не помню. Но в целом все говорили о том, что хотят изменений к лучшему", - говорит Ивлев.

Читайте такжеВ сети появилось посмертное фото напавшего на Харьковский горсовет

Что касается действий Дмитрия Кириенко возле мэрии в трагическую ночь, то Ивлев считает, что он сделал все правильно: "Хороший парень, и все сделал правильно, как учили. Если бы не было охранников внутри, которым угрожала опасность, они бы не пошли туда, блокировали бы бандита внутри и ждали бы КОРД. А так нужно было вмешиваться даже ценой своей жизни".

Погибший был в бронежилете, однако оказался смертельно ранен. Ивлев говорит, что пуля зашла сбоку, под броню. "Он был в броне, пуля зашла сбоку, под броню слева. Есть фото брони, на ней два попадания, но она не пробита", - сказал Ивлев.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле горсовета в Харькове неизвестный открыл стрельбу. Полицейские, прибывшие на вызов, увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным.

В результате стрельбы был ранен полицейский. Патрульные обезвредили нападавшего, личность которого устанавливается. Полицейский, который получил травмы в результате стрельбы, умер в больнице. Охранника прооперировали, его состояние тяжелое.

По факту стрельбы открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что у злоумышленника обнаружили два пистолета - сигнальный и «Байкал» (пневматический), переделанные под стрельбу боевыми патронами.