На Волыни произошло масштабное ДТП: столкнулись автобус и фура (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«17 декабря в 13.20 в службу «101» поступило сообщение о ДТП на автотрассе «Луцк-Киев». В селе Зверев Киверцевского района Волынской области произошло столкновение многотонного грузовика «ДАФ», который двигался в направлении областного центра, с пассажирским автобусом «Неоплан». Автобус следовал в город Киев, в нем находилось 25 пассажиров. Все они граждане Украины», - говорится в сообщении.

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«В результате ДТП один из водителей автобуса погиб на месте происшествия, а за медицинской помощью обратились 14 граждан. Девятерых из них на трех «каретах скорой помощи» доставили в городскую клиническую больницу, где второй водитель автобуса также скончался. Остальным пострадавшим была оказана медицинская помощь, один человек госпитализирован», - отмечает ГСЧС.

Причина ДТП устанавливается.

Как сообщал УНИАН, ранее Департамент ГАИ МВД Украины проинформировал, что на Волыни в результате столкновения грузовика с автобусом один человек погиб, еще четверо получили травмы.