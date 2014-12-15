В Сумах маршрутка проехала на красный свет и насмерть сбила пенсионерку

В Сумах маршрутка, насмерть сбившая сегодня пенсионерку, ехала на красный свет.

Об этом УНИАН сообщил сотрудник сектора общественных связей горотдела УМВД Украины в Сумской области Владимир Кузьменко.

По его словам, во время проведения расследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия появились новые обстоятельства, указывающие на вину водителя.

«Достоверно подтверждено, что 78-летняя женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, а водитель, соответственно, проезжал на красный свет, чем нарушил правила дорожного движения. Также правоохранители подтвердили информацию о том, что женщина переходила дорогу приблизительно в 10 метрах от светофора», - рассказал Кузьменко.

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По его информации, водитель маршрутного такси № 3, двигаясь по улице Петропавловской из центра в сторону аэропорта, совершил наезд на 78-летнюю женщину, которая погибла на месте. Во время осмотра места происшествия предварительно установлено, что женщина пересекала дорогу вблизи пешеходного перехода.

По словам 44-летнего водителя, одновременно с потерпевшей дорогу переходила еще одна женщина, но сразу после ДТП она место события покинула. На момент ДТП в салоне маршрутного такси находилось около десяти пассажиров. Экспресс-тестирование на алкоголь сразу же на месте происшествия показало, что водитель трезв.

«Милиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Правоохранители ведут поиск свидетелей этого дорожно-транспортного происшествия», - отметил Кузьменко.

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Как сообщал УНИАН, ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в Сумах около 11 часов утра неподалеку от перекрестка улиц Петропавловской и Перекопской в центре города.

По словам свидетелей, две пожилые женщины перебегали дорогу на запрещенный сигнал светофора. В это время по второй полосе двигалось маршрутное такси №3. Одна из женщин не успела добежать до тротуара, попала под колеса маршрутки и погибла на месте.