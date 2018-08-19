Обвал моста в Италии: пострадавшие украинцы записали видеообращение

Само видео снятое в больничной палате.

Украинцы Наталья Елина и Евгений Бабин записали видео из больницы после спасения из-под завалов рухнувшего моста в итальянской Генуе.

Видео пострадавшие опубликовали в Facebook.

"Спасибо за мнения и сообщения, которые вы оставили. Санта Мария — прекрасный город, полный друзей", – подписал Евгений свое видеообращение.

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Само видео снятое в больничной палате. На нем Евгений на итальянском благодарит всех за поддержку. Наталья тоже появляется в кадре и говорит на итальянском: "Привет".

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обвалился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри.

Всего в результате обрушения моста погибли по меньшей мере 41 человек.