В университете Богомольца полицейские избили студентов - СМИ

Трое студентов были госпитализированы. Остальным работники «скорой», которая приехала по вызову, оказали помощь на месте.

«В четверг 16 августа состоялось чрезвычайное по своему цинизму событие в Национальном медицинском университете имени Богомольца. Люди в форме правоохранителей жестоко избили в помещении ректората НМУ студентов, которые пытались помешать рейдерскому захвату медицинского учебного заведения неизвестными», — сообщает пресс-служба НМУ им. Богомольца на своей странице в Facebook.

Трое студентов были госпитализированы. Остальным работники «скорой», которая приехала по вызову, оказали помощь на месте, передают Факты.

Таким образом, через избиение студентов и порчу имущества университета, пытается занять свою новую должность и. о. ректора университета Юрий Кучин.

Сам Кучин, комментируя события журналистам, признал, что поведение полицейских было слишком грубым. Но не смог объяснить, почему по просьбе студентов не остановил насилие, и отрицал, что имеет отношение к организации силового захвата ректората с помощью неизвестных, одетых в форму полицейских.

Так же однозначно о недопустимости подобных действий полицейских и любого насилия в отношении студентов высказался первый проректор университета Ярослав Цехмистер, который исполнял обязанности ректора до приказа МЗ от 15 августа о назначении на эту должность Юрия Кучина, отметив, что «власть и силовики снова «наступают на те же же грабли».

Сейчас стороны дают объяснения правоохранительным органам. У ректората все еще находятся люди в форме.