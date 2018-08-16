"Почти уверена, что у заказчика в гардеробе висит форма с погонами": активистка Гандзюк не опознала подозреваемого в нападении на нее

Она говорит, что в ее физическом устранении могут быть заинтересованы многие люди. По словам Гандзюк, именно от правоохранителей она получала угрозы и предупреждения.

Активистка и член Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк, которая пострадала в результате нападения, говорит, что не узнает подозреваемого Николая Новикова, которого арестовала полиция.

Об этом она рассказала "Украинской правде". "Я сочувствую тому бедняге, которого задержали по моему делу полицейские, на 99% это случайный человек. Я понимаю, что очень надо было быстро гасить информационные волны и это делали ценой его судьбы. Мои близкие, которые видели нападающего, говорят, что это не он", - говорит Гандзюк.

По словам активистки, сейчас полицейские с ней лично не проводили следственных действий.

15 августа стало известно, что правоохранителей к Екатерине не пустили врачи. Сама Гандзюк подтвердила УП эту информацию, но отметила, что ранее полиция к ней не приходила.

"Я видела то, что и все в интернете, но я не узнаю его (подозреваемого в нападении Николая Новикова – УП). Сейчас мне сложно держать руку на пульсе расследования, потому что я сосредоточена на своем здоровье и восстановлении. У меня через день операции, от которых мучительная реабилитация", - объясняет также Гандзюк.

Читайте такжеСуд арестовал подозреваемого в нападении на Гандзюк

Она говорит, что в ее физическом устранении могут быть заинтересованы многие люди.

"Много кому может быть выгодно избавиться от неудобного чиновника, как я. Тем более, я выбиваюсь из общего ландшафта, чем раздражаю многих людей не только из Херсона. Но мало кто может пойти на такое преступление", - считает активистка.

"Тем более в городе, где мы все выросли вместе: с кем ходили в одну школу, с кем выросли в одном дворе. Но даже среди политических оппонентов такие зверства обычно не приняты. Память у людей очень длинная, поэтому нельзя быть стопроцентно уверенным, что мы вообще говорим о ком-то из Херсона", - добавляет она.

Гандзюк также намекает, что заказчиками нападения на нее могут быть правоохранителями — нынешними или бывшими:

"Я почти уверена, что у заказчика в гардеробе висит форма с погонами, возможно, даже и не одна".

"Как только я стала чиновником, в ноябре 2016 года мы принимали дела и становились свидетелями ужасных злоупотреблений и преступлений. Правоохранители – первые люди, с кем мы общались, и говорили, что надо наводить порядок. К сожалению, объекты наших разговоров узнавали о таком общении за считанные минуты, поэтому это просто не имело смысла. Именно с правоохранителями был этот системный мировоззренческий конфликт, где невозможно договориться", - рассказывает она.

По словам Гандзюк, именно от правоохранителей она получала угрозы и предупреждения:

"Они подсылали ко мне достаточно близких мне людей с предложениями. Сейчас я не могу говорить о деталях, это может помешать следствию. Но готовьте попкорн, поверьте, будет очень интересно".

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющего делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, и задержала лицо, подозреваемое в совершении преступления. 6 августа Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в покушении на Гандзюк. Полиция устанавливает личность второго участника нападения, уже установлено место, где он приобрел серную кислоту.