Традиции УНР и УПА: ветеран АТО объяснил смысл нового приветствия в украинской армии

По словам бывшего бойца "Айдара", в добробатах "Слава Украине! Героям слава!" было единственным принятым приветствием.

Новое воинское приветствие "Слава Украине! Героям слава!" символизирует, что Вооруженные Силы Украины становятся историческими продолжателями традиций бойцов Украинской народной республики и Украинской повстанческой армии.

Об этом заявил экс-боец батальона "Айдар", эксперт Международного института демократий Евгений Дикий, комментируя резонансное нововведение в ВСУ, передает «Обозреватель».

По его словам, внедрение такого приветствия - "это часть интересного длительного процесса".

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"Дело в том, что мы так приветствовали друг друга еще летом 2014 года. В добробатах это было единственное принятое приветствие. От нас это довольно быстро переняли регулярные войска на "передке". А четыре года это пробивалось через наш генералитет. У нас генералы глубоко советские, у них другая традиция", - рассказал ветеран АТО.

По словам Дикого, "Слава Украине! Героям слава!" - это не просто приветствие.

"Это означает, что наш солдат и офицер, которые так здороваются, принимают на себя традиции Украинской народной республики и Украинской повстанческой армии, становятся продолжателями в этом ряду. Для нас в добробатах было очевидно еще тогда, что мы являемся продолжателями той традиции, а весь наш генералитет заканчивал всевозможные академии имени Фрунзе в Москве, для них до сих пор традиция другая", - подытожил он.