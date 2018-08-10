«Слава Украине»: когда появился национальный лозунг и кто его использовал (видео)

Фраза «Слава Украине» имеет более чем 200-летнюю историю.

"Слава Украине!", пожалуй, самое известное украинское приветствие и национальный лозунг, который имеет более чем 200-летнюю историю.

Выражение «Слава Украины» употребляется по меньшей мере со времен Шевченко. В его стихотворении «К Основьяненко» (1840 г.) есть такие строки:

Наша дума, наша песня

Не умрет, не погибнет...

Вот где, люди, наша слава,

Слава Украины!

Как лозунг и приветствие, фраза «Слава Украине» появилась во времена УНР (1918-1920 гг.). Слова «Слава Украине! - Козакам Слава!» были приветствием конного полка черных запорожцев.

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Во время правления гетмана Скоропадского (1918 г.) лозунг изменили на «Слава Украине, слава гетману». В 1918-1922 годах были распространены различные ответы на приветствие со словами «Слава Украине!». Такие как, «Украине слава!», «Навеки слава!», «Вера! Слава!».

Лозунг с ответом «Героям слава!» появился в организации «Легия украинских националистов» в 1925 году. Приветствие «Слава Украине - Героям слава!» было распространено в УПА и ОУН.

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Популярность национальный лозунг получил именно после восстановления независимости Украины. Во время Революции на граните (1990 г.) приветствие «Слава Украине!» стало популярным среди студенчества. Массово «Слава Украине!» начало употребляться после Оранжевой революции (2004 г.) и Євромайдана (2013 г.). Сегодня эти слова знают во всем мире. Их употребляют мировые политики, актеры, музыканты, футболисты.