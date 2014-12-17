Луганск остается без тепла и воды

Как говорится в сообщении пресс-службы городского совета, на сегодняшний день в Луганске главным препятствием в работе коммунальных служб являются перебои в подаче энергоресурсов, острый недостаток ацетилена и неисправности в работе водоводов. Два загородных водовода – Айдарский и Кондрашовский – выведены из строя.

"Город получает только 98 тысяч метров кубических воды вместо необходимых 120. Работают только собственные источники. Без воды остается верхняя часть Каменнобродского района. Ежедневно устраняются порывы, которых сейчас на водопроводах 70, в системе канализации – 86", - сказано в сообщении.

Поэтому руководство ОКП "Лугансквода" просит жителей не отбирать воду из системы центрального отопления на собственные нужды.

По данным ООО «Луганское энергетическое объединение», за последнее время удалось частично подключить к электроэнергии ряд жилых домов в поселке Красный Яр (территориально подчинен Луганску).

Читайте такжеНа Донбассе из-за обстрелов боевиков обесточены 24 населенных пункта "Также в городе продолжается ремонт систем жизнеобеспечения. Коммунальные службы приступили к наведению порядка на тех территориях, где были вырыты траншеи для устранения порывов на водопроводах и теплотрассах. Специалисты ликвидируют забои в системе канализации. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Такой график будет до тех пор, пока все дома не будут со светом, водой и теплом", - сказано в сообщении.