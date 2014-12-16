Иудеи сегодня начинают праздновать Хануку

Как сообщает религиозно-информационная служба Украины, праздник огня, света, радости и веселья - Хануку - иудеи отмечают 25 дня месяца Кислев. В этом году празднование начинается вечером, 16 декабря. Отмечают Хануку 8 дней. Ханука является не храмовым праздником, а историческим.

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Главный ритуал праздника - зажжение ханукальных свеч в честь чуда в Иерусалимском храме после восстания Маккавеи в середине ІІ ст. до н.э. Тогда, во время правления над Иудеей Антиоха ІV Епифания, иудеям запретили проводить в Иерусалимском храме служения, кланяться единому Богу. И для того, чтобы „облегчить” эллинизацию евреев, в 168 г. до н.э. на жертвеннике разрушенного его воинами Храма царь собственноручно сварил свинью, тем самым осквернив жертвенник. А во дворе храма приказал поставить скульптуру Зевса.

Против таких действий царя восстал священник Матафии Гасмоней, в гневе он убил предателя, который уже готов был принести жертву Зевсу. У священника было 5 сыновей, они напали на солдат, посланцев царя, и истребили их. Тогда Матафия и его сыновья ушли в горы, где возглавили партизанскую войну „за Единого Бога”. Вождем восстания после смерти Матафии стал его средний сын Иегуда по прозвищу „Молот” (на иврите Маккаби или Маккавей) - отсюда восстание получило название Маккавеи.

На протяжении трех лет повстанцы одержали ряд побед и освободили от Селевкидов часть Иудеи, в том числе Иерусалим. Повсюду они разрушали языческие жертвенники. А зайдя в освобожденный Храм, они увидели, что храмовая менора осквернена. Поэтому они сделали новую символическую менору, использовав для этого восемь боевых копий. Таким образом, это был символический знак превращения оружия в символ мира, о чем говорил пророк Исаия. Этот светильник неоднократно упоминается в Талмуде.

В переводе слово „ханука” означает "обновление", или „новоселье”.

Зажжение свеч во время Хануки начинается, согласно Талмуду „сразу, как начнет темнеть, и прохожие начнут покидать улицы”. При этом объявляется благословение на зажжение свеч и на чудо, которое произошло. В первый вечер праздника добавляется благословение и на время (ше-гехияну - благодарность Богу, что дал дожить до этого дня и выполнить эту миссию). После этого читается отрывок из трактата Софрим, в котором объясняется, в чем заключается мицват нер Ханука — заповедь ханукальной свечи.

В молитвах праздничных дней упоминается чудо Хануки и провозглашается победа малых над великими, слабых над сильными, света над тьмой.