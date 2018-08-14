Страшное ДТП в Харькове: адвокат рассказал, что известно о "пропавшем" главном свидетеле в деле Зайцевой

Через некоторое время после страшного ДТП в Харькове врач-нарколог уволилась из диспансера.

Полиция должна объявить в розыск исчезнувшего свидетеля по делу ДТП в Харькове - врача-нарколога Елену Федирко. 11 сентября она должна появиться в суде и объяснить: почему, заподозрив обвиняемую Алену Зайцеву в принятии наркотиков, передала на экспертизу так мало ее крови, что ее не хватило даже на один анализ.

Об этом в интервью "Обозревателю" сообщил адвокат потерпевшей Людмилы Фабрис - Дмитрий Марцонь. Женщина потеряла в аварии сразу двух близких людей - дочь и внучку-студентку (Аллу и Анастасию Сокол - Ред.). Сейчас у Людмилы уже нет сил ходить на заседания, она разуверилась в том, что суд таки накажет виновных, и они отправятся в тюрьму.

Читайте такжеСтрашное ДТП в Харькове: адвокаты указали на странности в деле Зайцевой (фото, видео)

По словам адвоката, им ничего не известно о Федирко официально. Кроме того, что через некоторое время после ДТП она уволилась из диспансера.

"Существует процедура вызова свидетелей, установленная законом. Ее приглашали прийти на суд, она два раза не явилась. Тогда судья принял решение осуществить ее привод", - отметил Марцонь.

На последнем заседании полиция отчиталась, что привести Федирко не смогли, поскольку по месту жительства ее нет. Они поговорили с соседями, те им сказали, что она уже месяц там не появляется.

Теперь судья принял решение о ее допросе. Поэтому полиция должна ее объявить в розыск. Они должны установить местонахождение свидетеля, например, поинтересоваться у миграционной службы - не выехала ли Федирко в другую страну.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, исчез.