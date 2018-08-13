В Запорожье пьяного водителя, который спровоцировал ДТП с участием семи авто, осудили на один год условно

Также водитель оштрафован на 10 тысяч гривень за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Орджоникидзевский районный суд Запорожья приговорил к одному году условно водителя «Лексуса», который в мае спровоцировал ДТП в центре города с участием семи автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд вынес в пятницу, 10 августа.

Суд признал водителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) и присудил штраф в размере 10 тыс. 200 грн.

Кроме того, суд также признал водителя виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) и назначил ему наказание в виде 1 года испытательного срока.

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Ранее Орджоникидзевский суд Запорожья лишил водителя права управлять транспортным средством сроком на 1 год.

Во время судебного заседания водитель, которого патрульные полицейские неоднократно задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, признал себя виновным, а также заявил, что не помнит подробностей ДТП, поскольку был пьян.

Как сообщал УНИАН, 10 мая в центре Запорожья водитель автомобиля «Лексус» спровоцировал ДТП с участием семи автомобилей. В результате аварии водитель одной из машин получил перелом позвоночника и плеча. Во время судебного заседания пострадавший заявил, что не имеет претензий к водителю.