На Львовщине селяне перекрыли трассу из-за того, что у них нет света (фото)

Из-за перекрытия дороги образовались огромные пробки.

В с. Малые Подлески Жовковского района Львовской области сегодня, 12 августа, местные жители перекрыли дорогу из-за отсутствия электроснабжения в их населенном пункте.

Об этом «Вголос» сообщил старший инспектор сектора управления патрульной полиции Львовской области Марьян Шпитак.

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На месте происшествия присутствовала патрульная полиция Львовской области. Люди частично пропускают автомобили, однако расходиться пока не планируют.

«Люди требуют включить свет, которого нет со вчера», - пояснили в патрульной полиции.

В сообществе «Варта-1» пишут, что из-за перекрытия дороги образовались огромные пробки.

«Пробки есть, частично пропускают. Только что проезжали Малые Подлески», - пишут водители.