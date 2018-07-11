В акциях под Радой и Кабмином принимают участие более 4 тысяч протестующих - полиция

По данным правоохранителей, под Кабмином находятся до 2 тысяч человек, под стенами Рады - 2-2,5 тысячи человек.

В акциях протеста, которые проходят под Кабинетом министров и Верховной Радой принимают участие около 4,5 тыс. человек.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил начальник Главного управления Нацполіції города Киева Андрей Крищенко.

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«Проводятся две запланированные акции. Довольно масштабные массовые акции проводят представители предприятия из Днепропетровской области. Другая акция – это представители «АвтоЕвроСилы». Акция «АвтоЕвроСилы» проходит под Верховной Радой, другая – под Кабинетом министров. Акции достаточно многочисленные. Под Кабинетом министров, по нашим оценкам, находится до 2 тысяч человек, под парламентом – 2-2,5 тысячи человек. Пока все проходит спокойно, не учитывая того, что кто-то зажег дымовую шашку. Мы общаемся с самими митингующими, их организаторами – постоянный контакт, и пока что ни одной провокации, столкновений и тем больше пострадавших нет», - сказал Крищенко.

Он также отметил, что движение по центральной части улицы Грушевского перекрыто.

«Автомобили направляются другими улицами. Пока будут такие масштабные акции, в том числе для требования безопасности, мы перекрываем движение. До обеда оно точно будет перекрыто. Потом будем смотреть на интенсивность этих акций, количество людей. Возможно, представители из Днепропетровска свою акцию закончат, и мы будем уже решать, есть ли возможность возобновить движение, или нет», - добавил Крищенко.

На вопрос, какими будут действия полиции, если акция участников автомобилей с иностранной регистрацией продлится бессрочно, и митингующие перекроют другие улицы, он ответил: «Одна акция, которая проходит возле Кабинета министров, не заявлена как бессрочная. Они объявят свои требования, и акция будет свернута. Акция «АвтоЕвроСилы» есть такое, что она будет бессрочная. Но пока что ни заявок, ни намерений перекрывать другие автодороги в городе Киеве не было. Если такое будет, полиция будет, действительно, принимать меры, чтобы в городе не наступил транспортный коллапс».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, в Киеве автомобилисты перекрыли машинами проезжую часть улицы Грушевского и проводят митинг у центрального входа в здание Верховной Рады Украины. Митингующие держат флаги с символикой «АвтоЕвроСилы». Охрана парламента усилена по периметру здания.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, которые заблокировали ряд центральных улиц в Киеве, требуют от правительства отменить постановление Кабинета министров №475, согласно которой украинские полицейские получили доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", и внести в повестку дня Верховной Рады законопроекта №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин.