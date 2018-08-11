Российские тюремщики утверждают, что вес Сенцова в норме

В службе исполнения наказаний также утверждают, что "ухудшения состояния здоровья не наблюдается".

В Федеральной службе исполнения наказаний России (ФСИН) утверждают, что вес незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в норме, а его состояние здоровья - удовлетворительное.

Как сообщает ТАСС, во ФСИН отрицают информацию о том, что за время голодовки Сенцов потерял 30 килограмм.

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"В связи с появлением в ряде СМИ сообщений о том, что осужденный Олег Сенцов, отбывающий наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, якобы похудел на 30 килограммов, сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - заявили в прес-службе ФСИН.

Там также утверждают, что Сенцов принимает питательную смесь ещё с мая. При этом адвокат режиссера Дмитрий Динзе говорил, что политзаключенный начал принимать медицинскую смесь три недели назад.

"С первых дней отказа от приема пищи за пациентом установлено индивидуальное динамическое медицинское наблюдение. С 24 мая ему назначена поддерживающая терапия", - говорится в сообщении.

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По словам Динзе, Сенцов пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят, и не попасть в больницу. В письме своей сестре Наталье режиссер писал, что в больнице города Лабытнанги, куда его пытались перевести, над ним "издеваются еще больше, чем в тюремной". В том же письме Сенцов написал, что чувствует, что "конец близок, и он это не об освобождении".

При этом во ФСИН утверждают, что "на сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается. В настоящее время состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное".

Как сообщал УНИАН, по информации адвоката Дмитрия Динзе, который посетил режиссера в колонии, состояние Сенцова ухудшается, но он отказывается от госпитализации.

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По словам адвоката, у Сенцова очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно понизился гемоглобин, что привело к анемии. Он сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

Также Динзе сообщил, что Сенцова дважды уговаривали поехать в больницу. По словам Динзе, режиссер выступает против перевода его в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится и, вероятно, может только навредить ему». Он также против перевода его в любую другую больницу, «поскольку просто не выдержит этапирование и может умереть».

Напомним, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.