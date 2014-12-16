На Херсонщине солдат застрелил сослуживца

Раненый находится в медпункте на территории части, говорится в сюжете ТСН. Тело погибшего на судмедэкспертизе. Подозреваемого задержали. Все трое участники конфликта - жители Херсонской области в возрасте от 20 до 30 лет. Они были призваны в армию в апреле.

Подозреваемый признался в содеянном, с ним проводят следственные действия. По неофициальной информации, трое солдат употребляли алкогольные напитки и поссорились, из-за чего и произошла перестрелка. Были ли солдаты действительно пьяными и из какого оружия стреляли, правоохранители не рассказывают.

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В воинской части инцидент не комментируют. Расследование ведет милиция и военная прокуратура.

"Устанавливаются обстоятельства гибели военнослужащего, из какого оружия он был застрелен, устанавливаются другие обстоятельства, связанные с причинами ссоры и гибели военнослужащего", - прокомментировал трагедию военный прокурор Херсонского гарнизона Виталий Слободянюк.