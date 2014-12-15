Беларусь отправляет миссию на границу с Украиной
Беларусь направит в Украину своих инспекторов, чтобы убедиться в отсутствии крупной военной деятельности в приграничных районах.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Минобороны Беларуси.
Согласно сообщению, с 15 по 20 декабря инспекционная группа проведет проверки в рамках Соглашения между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины о дополнительных мерах доверия и безопасности.
В Минобороны Беларуси отметили, что основные цели проведения верификационных мероприятий - подтверждение отсутствия в указанном районе крупной военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Соглашения.
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Кроме того, инспекторы дадут оценку информации, предоставленной Украиной государствам-участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники определенной воинской части.