Тимошенко нашла доноров для украинской ГТС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ожидает 2,5 млрд. долларов инвестиций для модернизации и реконструкции газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Газотранспортная система требует 2,5 млрд. долл. для того, чтобы провести модернизацию и реконструкцию этой системы, и на сегодняшний день есть доноры, которые хотят собраться, как это было по Чернобыльской АЭС, если вы помните. Может быть, это не лучшее сравнение, но это абсолютно такая же технология - собираются доноры и инвестируют на безвозвратной основе большую часть денег», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что вопрос инвестирования в модернизацию ГТС входит в число 23-х дополнительных мероприятий по сотрудничеству Украины и Евросоюза.

Справка УНИАН. Оператором газотранспортной системы Украины является ДК “Укртрансгаз”. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.