Суд принял решение о ликвидации "Харкивметробуда"

Согласно сообщению, срок действия ликвидационной процедуры установлен до 10 декабря 2015 года, а ликвидатором назначена управляющая санацией «Харкивметробуда» Оксана Кузнецова.

Также сообщается, что, согласно аудированной финансовой отчетностью, на конец 2012 года сумма обязательств компании составила 29,13 млн грн, тогда как показатели стоимости чистых активов и собственного капитала были отрицательными - минус 14,74 млн грн и «минус» 14, 82 млн грн соответственно.

Как сообщал УНИАН, согласно решению Хозяйственного суда Харьковской области от 16 ноября 2009 года, на «Харкивметробуде» была введена процедура санации.

В марте 2010 года Фонд госимущества Украины продал государственный пакет 50% + 1 акция "Харьковметростроя" компании "Пивденспецбуд" за 3,02 млн грн.

Читайте такжеВ Харькове на двух станциях метрополитена обнаружили гранаты27 февраля 2012 года «Харьковметрострой» по решению собрания акционеров обратился в Хозяйственный суд Харьковской области с просьбой возбудить дело о своем банкротстве. Такое решение было связано с отсутствием источника финансирования и большой задолженностью предприятия. Общая сумма задолженности предприятия составила 177 тыс. грн.

Весной 2012 года Хозяйственный суд Харьковской области возбудил дело о банкротстве «Харкивметробуда». Суд ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. А распорядителем имущества была назначена арбитражная управляющая Оксана Кузнецова.

Справка УНИАН. Компания «Харкивметробуд» (г. Харьков) была создана в 1995 году на базе управления строительства, основанного в 1968 году для строительства Харьковского метрополитена.

Основными акционерами компании, согласно данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на конец 2013 года были «Пивденспецбуд» (50%, г. Харьков) и два физлица-резиденты Юрий Скляр и Александр Авксентьев - 19,77% и 18, 32% соответственно.

В 2013 году компания «Харкивметробуд» увеличила чистый убыток на 63,6% по сравнению с 2012 годом - до 5,33 млн грн. Чистый доход предприятия в прошлом году снизился на 6,1% - до 0,71 млн грн.