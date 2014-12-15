Во Львове перезахоронят останки первопечатника Федорова
14:18, 15 декабря 2014Общество
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Во Львове 18 декабря состоится перезахоронение останков первопечатника Ивана Федорова из помещения Музея искусства старинной украинской книги Львовской национальной галереи искусств в стену храма Святого Онуфрия.
Во Львове перезехоронят останки Федорова /www.kostyor.ru
Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.
Мероприятия начнутся в 10:00 с перевозки ракий с останками Ивана Федорова из помещения Музея искусства старинной украинской книги Львовской национальной галереи искусств в храм Успения Пресвятой Богородицы, где состоится панихида.
В 12:00 через центр Львова пройдет процессия с останками Ивана Федорова к церкви монастыря Святого Онуфрия, после чего заложат ракии с останками и памятную капсулу в стену этого храма.
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