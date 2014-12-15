Во Львове перезахоронят останки первопечатника Федорова

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

Мероприятия начнутся в 10:00 с перевозки ракий с останками Ивана Федорова из помещения Музея искусства старинной украинской книги Львовской национальной галереи искусств в храм Успения Пресвятой Богородицы, где состоится панихида.

В 12:00 через центр Львова пройдет процессия с останками Ивана Федорова к церкви монастыря Святого Онуфрия, после чего заложат ракии с останками и памятную капсулу в стену этого храма.