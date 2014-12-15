Завтра в Украине немного потеплеет, ожидается от -2 до +12 градусов
13:52, 15 декабря 2014Общество
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16 декабря на всей территории Украины без осадков, переменная облачность, температура от -2 до +12.
Завтра в Украине ожидается теплая зимняя погода / goodfon.ru
Об этом сообщает Гидрометцентр.
В восточном регионе ожидается температура от -1 до +5, в центральном от -2 до +5, в южном от +2 до +11, в западном от -1 до +6, в северном от -2 до +5.
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В Киеве ожидаетсяпеременная облачность, без осадков, температура ночью от -1 до +1, днем от +2 до +4.
В Крыму ночью от 0 до +2, днем до +12 градусов.
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