Завтра в Украине немного потеплеет, ожидается от -2 до +12 градусов

Об этом сообщает Гидрометцентр.

В восточном регионе ожидается температура от -1 до +5, в центральном от -2 до +5, в южном от +2 до +11, в западном от -1 до +6, в северном от -2 до +5.

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В Киеве ожидаетсяпеременная облачность, без осадков, температура ночью от -1 до +1, днем от +2 до +4.

В Крыму ночью от 0 до +2, днем до +12 градусов.