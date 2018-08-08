Половина Кропивницкого осталась без воды в страшную жару (видео)

Горожан заранее предупреждали об отключении и просили запастись водой, однако в условиях 35-градусной жары запасов может хватить ненадолго.

Половина 200-тысячного города Кропивницкий осталась без воды минимум на четыре дня.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что левобережную часть города временно лишили централизованного водоснабжения из-за замены изношенного железного водопровода на новую пластиковую трубу. Работы были начаты накануне.

Отмечается, что горожан заранее предупреждали об отключении и просили запастись водой. Однако в условиях 35-градусной жары запасов может хватить ненадолго. Поэтому воду будут подвозить цистернами.

Ранее сообщалось, что в Днепре резко вырастут тарифы на водоснабжение. "Днепрводоканал" повысил плановые тарифы для водоснабжения на начало 2019 года.