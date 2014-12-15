Руководители "ДНР" обеспокоены случаями массового мародерства со стороны боевиков - Тымчук

Об этом в Facebook сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

По его словам, данному вопросу было посвящено закрытое совещание, проведенное «руководством «ДНР».

Читайте такжеБоевики арестовали министров «ДНР» за контакты с полком «Азов»В ходе совещания было заявлено, что количество задержанных и пойманных «на горячем» боевиков-мародеров за последнюю неделю превысило 100 человек.

Как сообщал УНИАН, боевики продолжают нарушать режим "тишины" на Донбассе.