Солнечное затмение 11 августа: чего ни в коем случае нельзя делать
Солнечное затмение, которое состоится 11 августа, станет последним в «коридоре» летних затмений нынешнего года. Астрологи называют его одним из самых влиятельных небесных явлений последнего времени.
УНИАН выяснил, чего нельзя делать в день солнечного затмения, как оно влияет на здоровье человека, и какие существуют народные приметы, связанные с данным явлением.
Что можно и чего нельзя делать в затмение
Специалисты отмечают, что затмения влияют на человека в течении двух недель: в течении семи дней до явления, а также семь дней после него. Астрологи признают, что этот период может быть судьбоносным: он идеально подходит для разрыва с прошлым, отказа от вредных привычек, изменения духовного состояния и перенастройки личности на реализацию своих устремлений.
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Рекомендуется избавляться от негативных черт характера и нежелательных «токсичных» людей в своем окружении.
Любые важные события в жизни человека, которые происходят в этот период, не случайны и могут иметь фатальный характер.
По мнению астрологов, в период затмения не рекомендуется
– делать дорогие покупки и подарки;
– принимать важные, необратимые решения;
– проводить серьезные медицинские процедуры и операции;
– путешествовать и заводить знакомства;
– поддаваться негативным эмоциям;
– проводить церемонии бракосочетания.
В день солнечного затмения 11 августа желательно беречь себя от стресса, не садиться за руль, воздержаться от алкоголя и курения. Лучше потратить время на спокойный отдых или неспешную уборку дома.
Астрологи, в то же время, предупреждают, что солнечное затмение оказывает на человека влияние вне зависимости от того, наблюдал он его, или нет.
Влияние затмения на здоровье
Врачи предупреждают, что у уязвимых категорий населения солнечное затмение может спровоцировать проблемы с физическим здоровьем. В частности – головные боли, скачки давления, понижение иммунитета и обострение хронических заболеваний.
Чтобы избежать осложнений, рекомендуется хорошо спать, избегать излишней активности и по возможности принимать контрастный душ.
За несколько недель до затмения желательно пройти медицинское обследование, а при наличии хронических заболеваний – лишний раз проконсультироваться у врача.
Приметы на солнечное затмение
Бытует мнение, что в народе солнечное затмение считается дурным знаком. В то же время, с данным явлением связан целый ряд поверий, имеющих как негативное, так и позитивное значение для человека.
– День затмения считается хорошим временем для оказания помощи или подачи милостыни нуждающимся. Помощь ближнему в этот день будет вознаграждена с лихвой.
– если в день затмения разлить воду или попасть под дождь, то в жизни человека скоро наступят большие положительные перемены;
– сломать в день затмения каблук или подвернуть ногу – негативный знак, предупреждающий о том, что человек ступил на неверный путь;
– по старым народным поверим, в момент затмения лучше закрывать и занавесить окна, чтобы не попасть под влияние «дурного солнца»;
– для влюбленных существует традиция делать в день затмения предложения руки и сердца, когда солнечный диск превращается в «кольцо». Считается, что девушка не может ответить на это предложение отрицательно;
– если день затмения совпал с днем рождения человека (даже с разницей в два-три дня), то в ближайшее время его ждут серьезные перемены в жизни, которые могут иметь как позитивный, так и негативный характер.
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