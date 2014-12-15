В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира

Первыми огонь получат киевские детские, военные госпитали, реабилитационные центры для детей с инвалидностью, передает ТСН.

20 декабря символический огонь получают скауты из всех регионов Украины, а также их коллеги из Беларуси, Германии и Российской Федерации, которые примут участие в параде помощников Святого Николая в Киеве.

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Вифлеемский огонь мира ежегодно зажигают на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, а дальше австрийские скауты транспортируют его самолетом в Австрию.