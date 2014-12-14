В Керченском проливе снова остановлено движение паромов

Как передает ТАСС, об этом сообщила российская организация Единая транспортная дирекция.

В порту ”Кавказ” улучшения погоды ожидают 150 легковых и 98 грузовых автомобилей, в порту ”Крым” - 30 грузовых машин.

На грузовой линии скопилось более 800 грузовиков. В порту Новороссийск стоят 102 грузовых автомобиля, в Славянске-на-Кубани - 365 грузовиков, в Керченском порту - 345 большегрузов.

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