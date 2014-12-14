В Керченском проливе снова остановлено движение паромов
18:30, 14 декабря 2014Общество
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В Керченском проливе из-за густого тумана вновь остановлено движение паромов.
Движение паромов приостановлено / 82inform.ru
Как передает ТАСС, об этом сообщила российская организация Единая транспортная дирекция.
В порту ”Кавказ” улучшения погоды ожидают 150 легковых и 98 грузовых автомобилей, в порту ”Крым” - 30 грузовых машин.
На грузовой линии скопилось более 800 грузовиков. В порту Новороссийск стоят 102 грузовых автомобиля, в Славянске-на-Кубани - 365 грузовиков, в Керченском порту - 345 большегрузов.
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