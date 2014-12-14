Сегодня чествуют ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Именно 14 декабря 1986 года главная газета КПСС «Правда» и другие центральные издания СССР опубликовали сообщение о том, что государственной комиссией был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений четвертого энергоблока ЧАЭС. Дата публикации этого сообщения, после прочтения которого страна смогла вздохнуть с облегчением, и стала «Днем чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

Об этом пишет ЕспресоTV.

Двадцать лет спустя, Президент Виктор Ющенко подписал Указ об учреждении 14 декабря как памятной даты в Украине. В указе в частности говорилось: «Установить в Украине День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который отмечать ежегодно 14 декабря, в день завершения строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС».

Читайте такжеАмериканский режиссер снял руины Припяти с высоты птичьего полета

Справка. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа - Чернобыльская авария.

Благодаря самоотверженности ликвидаторов, многие из которых заплатили за это жизнями и здоровьем, авария была локализована. По самым скромным оценкам, в ликвидации катастрофы приняли участие не менее 90 000 человек.

Работы по возведению нового саркофага стартовали 26 апреля 2012 года. Новое укрытие шириной 150 и 260 метров будет иметь высоту 105 метров (под сводами можно разместить статую Свободы). В соответствии с инженерной документацией проекта, после того, как арка будет собрана, ее «надвинут» на нынешний объект «Укрытие».