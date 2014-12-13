В Горловке боевики захватили здание пенсионного фонда
20:03, 13 декабря 2014Общество
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В Горловке Донецкой области боевики захватили здание пенсионного фонда.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД в Донецкой области. "В Артемовский горотдел милиции поступило сообщение о том, что в городе Горловка боевики захватили административное здание Пенсионного фонда Украины", - говорится в сообщении.
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По данному факту уже открыто уголовное производства по ст. 341 Уголовного кодекса ("захват государственных или общественных зданий либо сооружений").
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