В Горловке боевики захватили здание пенсионного фонда

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД в Донецкой области. "В Артемовский горотдел милиции поступило сообщение о том, что в городе Горловка боевики захватили административное здание Пенсионного фонда Украины", - говорится в сообщении.

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По данному факту уже открыто уголовное производства по ст. 341 Уголовного кодекса ("захват государственных или общественных зданий либо сооружений").