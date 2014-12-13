Молодой папа Кличко назвал имя своей новорожденной дочери
12:40, 13 декабря 2014Общество
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Украинский боксер стал отцом несколько дней назад.
Кличко и Панеттьери стали родителями / Фото УНИАН
Украинский боксер Владимир Кличко сообщил, что Хайден Панеттьери родила ему дочь 9 декабря, сообщает Проспорт.
Ребенок появился на свет здоровым, весом 3,5 кг и ростом 50 см.
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"Хайден и я вне себя от радости", - написал Владимир на своей странице в Facebook.
Боксер уточнил, что девочка будет иметь двойное имя - Кайя-Евдокия.
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