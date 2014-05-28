Кличко с невестой ждут первенца - СМИ

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники издания US Weekly.

Последний выход в свет Панеттьери сделала месяц назад - когда прилетела в Германию на бой против Владимира Алекса Лиепаи. Тогда журналисты не заметили животик у Хайден, хотя девушка выбрала обтягивающий наряд.

Как известно, Панеттьери носит обручальное кольцо с бриллиантом - подарок Владимира Кличко на помолвку. Но свадьбу влюбленным пришлось отложить из-за сложной общественно-политической ситуации в Украине.

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38-летний Кличко и 24-летняя Панеттьери начали встречаться в 2009 году после знакомства на одной из вечеринок. В 2011 году они решили разлучиться, но весной 2013 года воссоединились и объявили общественности о том, что собираются сочетать себя узами брака.