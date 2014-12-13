Боевики ДНР выгнали наблюдателей ОБСЕ из Павлополя

Как передает "Радіо Свобода", перед тем местные жители успели рассказать наблюдателям, что в течение предыдущих двух дней в их местности боев не было.

Ранее наблюдатели ОБСЕ несколько раз сообщали, что и сепаратисты, и украинские силовики время от времени не пропускали их через блокпосты.

Стоит отметить, что населенный пункт Павлополь был нейтральным. Но на днях его захватили сепаратисты и начали оттуда обстреливать украинские позиции.

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Сегодня, по данным представителей украинского полка "Азов", на окраине Павлополя состоялся бой между сепаратистами и украинскими военными, в результате которого имеются жертвы с обеих сторон.