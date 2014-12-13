Боевики ДНР выгнали наблюдателей ОБСЕ из Павлополя
Двое вооруженных боевиков ДНР выгнали наблюдателей миссии ОБСЕ из поселка Павлополь Донецкой области.
Как передает "Радіо Свобода", перед тем местные жители успели рассказать наблюдателям, что в течение предыдущих двух дней в их местности боев не было.
Ранее наблюдатели ОБСЕ несколько раз сообщали, что и сепаратисты, и украинские силовики время от времени не пропускали их через блокпосты.
Стоит отметить, что населенный пункт Павлополь был нейтральным. Но на днях его захватили сепаратисты и начали оттуда обстреливать украинские позиции.
Читайте такжеВ ОБСЕ заявили, что «режим тишины» находится в шатком состоянии
Сегодня, по данным представителей украинского полка "Азов", на окраине Павлополя состоялся бой между сепаратистами и украинскими военными, в результате которого имеются жертвы с обеих сторон.